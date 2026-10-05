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D-100 Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini 35 metreye düşürdü

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D-100 Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini 35 metreye düşürdü
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüşün yer yer 35 metreye kadar inmesi üzerine sürücüler kontrollü seyretti; yetkililer sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sis, kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü seyretti.

Yetkililer, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Kaynak: AA
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