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Alanya'da Çuvala Dolanan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı

Alanya'da Çuvala Dolanan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur teknesi kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında çuvala dolanmış bir deniz kaplumbağasını fark ederek suya girdi ve kurtardı. Tatilcilerin cep telefonlarıyla kaydettiği anların ardından kaplumbağa, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çuvala dolanan deniz kaplumbağası, tur teknesi kaptanı tarafından kurtarılıp sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Alanya'da günübirlik tur düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında yüzeyde çuvala dolanan deniz kaplumbağasını fark etti. Suya giren Meşe, kaplumbağayı tekneye çıkarıp kurtardı. Meşe'ye yardım eden tatilciler, bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Deniz kaplumbağası, bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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