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Cumhuriyetin Asırlık Tanığı Aliye Göker 102 Yaşında Hayatını Kaybetti

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Erzurum'da yaşayan 102 yaşındaki Aliye Göker, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Göker, Mustafa Kemal Atatürk ile çocukken görüşmüş biri olarak tarihe tanıklık etmiştir. Cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Erzurum'da yaşayan Cumhuriyetin asırlık tanığı Aliye Göker, tedavi gördüğü hastanede 102 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Atatürk'le çocukken görüşen Göker, ileri yaşa bağlı bazı hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Göker'in cenazesi, öğle vakti Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine, Vali Mustafa Çiftçi, protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

Vali Çiftçi, kentte göreve başladıktan sonra Aliye Göker'i belirli aralıklarla evinde ziyaret edip konutunda ağırlayarak yakından ilgilenmişti.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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