Cumhuriyetin 102. Yılı Kırklareli'nde Kutlandı

Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında temsili gazete dağıtıldı, belediye bando ekibi performans sergiledi ve çocuklar, Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." manşetiyle basılan temsili gazete dağıtıldı.

Kırklareli Belediye bando ekibi, belediye binası önünde bir süre performanslarını sergiledi.

Ardından bir grup öğrenci Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Bulut'un katılımıyla oluşturulan kortej Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra Bulut ve "gazeteci çocuklar" Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda ziyaret etti.

Çocuklar Vali Turan'a temsili gazete verdi.

Kutlamalar kapsamında çocuklar Kırklareli sokaklarında gazete dağıtımına devam etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
