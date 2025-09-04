Haberler

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir restoranda bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için başsağlığı diledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a Allah'tan rahmet dileyerek, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.

Tunç, NSosyal'deki hesabından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.