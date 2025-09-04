Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a Allah'tan rahmet dileyerek, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.

Tunç, NSosyal'deki hesabından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."