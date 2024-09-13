Cumhuriyet Meydanı'nda Yeni Eğitim Öğretim Yılı Töreni

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bereket İlkokulu bahçesinde devam eden törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının heyecanını paylaştığını belirterek, "Yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, huzurlu ve başarılı bir ders yılı diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş da yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tören, Karaca'nın çaldığı ders zili ile sona erdi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kuka, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.