Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı Yenilendi

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı Yenilendi
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Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çevre düzenleme ve zemin yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Uzun, anıtın yeni durumunun şehre değer katacağını belirtti.

Sivas Belediyesi tarafından çevre düzenleme ve zemin yenileme çalışması yapılan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda tanıtım programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Anıt ve çevresinin Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimize yakışır bir duruma gelmesi çok anlamlı oldu, hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Adem Uzun ise anıtın eski haliyle vatandaşlardan sıkça eleştiri aldıklarını dile getirdi.

Çalışmanın şehre hayırlı olmasını temenni eden Uzun, şunları kaydetti:

"Anıtlar Kurulu'ndan onay alıp çalışmalarımızı başlattık. Bir Özmersan firmamız bu alandaki taşları bize tahsis etti, işçilik ve diğer çevre düzenlemelerini de belediye olarak biz üstlendik. Çalışmalarımızı tamamlayarak bu anlamlı günde de tekrar halkımızla buluşturduk."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir de Cumhuriyet Meydanı'nın Türkiye'nin en güzel meydanı olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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