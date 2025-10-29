Cumhuriyet'in 102. Yılı Alaçam'da Coşkuyla Kutlandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, 19 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde düzenlenen yürüyüşle Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında 19 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
Kızlan ile Yukarı Isıganlı Mahallesi bölgesinde bulunan Karadere mevkisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sosyal medya içerik üreticilerinin katılımıyla 19 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.
Cumhuriyet coşkusunu doğanın güzellikleriyle birleştiren yürüyüş ile Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı.
