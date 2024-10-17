Cumhuriyet'in 101. Yılı Galataport İstanbul'da Kutlanacak

Cumhuriyet'in 101. yılı Galataport İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

Galataport'tan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) konser verecek, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) ise klasik otomobil sergisini ziyaretçilerle buluşturacak.

Etkinlikler, Doğuş Meydanı ve Saat Kulesi Meydanı'nda 14.00 ve 19.00'da ücretsiz düzenlenecek.

Genel müzik direktörlüğünü ve şefliğini Prof. Rengim Gökmen'in üstlendiği orkestra, iki özel performans sergileyecek.

Türkiye'nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası unvanını taşıyan orkestraya, konserde Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Görkem Ezgi Yıldırım ile Ezgi Karakaya eşlik edecek.

Topluluk konserde, klasik Batı müziği eserleri ve marşlardan oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

Ziyaretçiler ayrıca, İKOD'un 30 klasik otomobili ile dünyada yalnızca 28 adet bulunan 1962 model altın rengi Chevrolet aracı da görme fırsatı yakalayacak.