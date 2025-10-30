Haberler

Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı için özel bir konser düzenledi. 16 koroyla birlikte 646 koristin sahne aldığı etkinlik, coşkulu marşlarla kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Devlet Çoksesli Korosu "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, 16 koroyla cumhuriyetin 102. yılı için marşlar seslendirildi.

Prova çalışmalarını Burak Onur Erdem'in yürüttüğü, koroyu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen 16 koro ve bireysel katılımcılardan oluşan 646 korist, Devlet Çoksesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla aynı sahnede buluştu.

Burada konuşan Şef Cemi'i Can Deliorman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını kutlayarak, sezonun en coşkulu ve en harika konserinde seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Programın içeriğini çok bilinen marşlardan hazırlandıklarını belirten Deliorman, "Güzel, biricik cumhuriyetimizin, en kıymetli vazifemizin, varlığımızın 102. yılını kutluyoruz. Sizler için harika bir konser programı hazırladık. Bakın sahnede 600 üzerinde koristim var. Harika bir Devlet Çoksesli Çocuk Korusu, bir o kadar harika bir Devlet Çoksesli Gençlik Korosu, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş katılmış korolarımız ve tabi ki ana kraliçemiz Devlet Çoksesli Korosu var. Bugün istiyoruz ki sizlerle birlikte burada 2 bin kişilik koro olalım." dedi.

Konser, seyircilerin de katılımıyla İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

Ahmed Adnan Saygun'un "100. Yıl Marşı", Cemal Reşit Rey'in "10. Yıl Marşı", Muammer Sun'un "Biz Atatürk Gençleriyiz" ve Faik Canselen'in "İleri" marşı başta olmak üzere geniş bir repertuar dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konser sırasında dinleyiciler de marşlara eşlik etti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
