Cumhuriyet Bayramı'nda Resmi Geçit Töreni Yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı. Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, sağlık ekipleri ve çeşitli gruplar yer aldı, Türk Hava Kuvvetleri'nin SOLOTÜRK ekibi ise gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı.

Yürüyüş öncesi, TBMM'nin İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki karma bando ekibi, çeşitli marşlar seslendirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yürüyüşte, askerler büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler, AFAD ekipleri, AKUT, UMKE, Orman Genel Müdürlüğü personeli, milli sporcular, izciler, seğmenler, itfaiye ve sağlık ekipleri, öğretmenler, yerli ve yabancı öğrenciler de yer aldı.

Geçit töreni sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulundu.

Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, Birinci TBMM binası önünde son buldu.

