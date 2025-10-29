Cumhuriyet Bayramı'na Özel Konser ile Sanat Ziyafeti

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları (ADOB) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılına özel konser verdi.

Opera Sahnesi'nde gerçekleşen konserde, şef Albay Bülent Yüksel'in yönetimindeki orkestra, soprano Ezgi Biçici, mezzosoprano Hatice Zeliha Tunçyürek, tenor Şenol Talınlı, bariton Kamil Kaplan eşliğinde eserler seslendirdi.

Konserde, sevilen operalardan aryalar ile Atatürk'ün sevdiği Tosca operasından "E lucevan le stelle" aryası ile "Drama Köprüsü" ve "Bir Fırtına Tuttu Bizi" türküleri başta olmak üzere seçkin bir repertuvar dinleyicilerin beğenisine sunuldu.