Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, YEDAM'ı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, YEDAM'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, bağımlılık tedavisi hizmetlerini yerinde inceledi ve yeni atölye kurulumu için destek sağladılar.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ve Ofluoğlu ziyarette YEDAM'da alkol, madde, kumar, internet ve tütün bağımlılığına sahip bireylerin tedavisi noktasında verilen hizmetleri yerinde inceledi.

Ayrıca toplantıda YEDAM sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen tarafından bağımlı bireylere yönelik yapılan müdahale programları hakkında bilgi verildi.

YEDAM'da var olan spor ve el sanatları atölyesine ek olarak müzik atölyesinin de kurulmasına destek sağlamak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saz ve gitar desteği sağlandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.