Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, YEDAM'ı Ziyaret Etti

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ve Ofluoğlu ziyarette YEDAM'da alkol, madde, kumar, internet ve tütün bağımlılığına sahip bireylerin tedavisi noktasında verilen hizmetleri yerinde inceledi.

Ayrıca toplantıda YEDAM sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen tarafından bağımlı bireylere yönelik yapılan müdahale programları hakkında bilgi verildi.

YEDAM'da var olan spor ve el sanatları atölyesine ek olarak müzik atölyesinin de kurulmasına destek sağlamak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saz ve gitar desteği sağlandı.