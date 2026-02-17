Haberler

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Şubat'ta Etiyopya'ya ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

