Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yeni Atamalar Yapıldı

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Adli Tıp Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü'ne atamalar yapıldı.

"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji üyeliğine, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp üyeliğine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Biberoğlu Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan görevler ise, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer Ateş, İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tunçer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkcı, Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci ve NATO ile Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında yapılan atamalar ise şöyle:

"Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak görevden alındı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Körek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan Saz ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Uygar Keskin."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt, Türk Standartları Enstitüsünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş atandı.


