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İletişim Başkanlığı "Yapay Zeka ve İletişim Kampı" düzenledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yapay zeka, dijital iletişim, medya ve yeni nesil teknolojiler eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Yapay Zeka ve İletişim Kampı" kapsamında üniversite öğrencilerine yapay zeka, dijital iletişim, medya ve yeni nesil teknolojiler eğitimleri verdi.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından düzenlenen Yapay Zeka ve İletişim Kampı'nda üniversite öğrencileri, alanında uzman isimlerden yapay zeka, dijital iletişim, medya ve yeni nesil teknolojiler üzerine eğitimler alıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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