Haberler

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuğlu, "lifebox, AJet ve Roketsan" sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Tuğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" adlı karesini seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğrafını oylayan Tuğlu, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını tercih etti.

Tuğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını oyladı.

Ayhan Tuğlu, AA muhabirine, oylamanın bu yıl da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansına teşekkür eden Tuğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm fotoğraflar, gerçekten hepsi birbirinden emek verilmiş görseller. O kareleri yakalamak son derece zor. İnşallah bu görsellerle siz de bir farkındalık oluşturursunuz. Özellikle özel dosyalarda yer alan, hepimizin bir sorunu olan Gazze'de inşallah bir an önce insanlar evlerine kavuşurlar, açlıktan kurtulurlar. Tüm temennimiz o. Tüm dünyada aynı şekilde. Bir nebze olsun bunları sizin de görsellerle anlatmanız, bizlerin de oylaması son derece önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Real Madrid'in yıldızından Atletico Madrid ağlarına 30 metreden füze

Dev derbiye damga vuran gol