Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuğlu, "lifebox, AJet ve Roketsan" sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Tuğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" adlı karesini seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğrafını oylayan Tuğlu, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını tercih etti.

Tuğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını oyladı.

Ayhan Tuğlu, AA muhabirine, oylamanın bu yıl da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansına teşekkür eden Tuğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm fotoğraflar, gerçekten hepsi birbirinden emek verilmiş görseller. O kareleri yakalamak son derece zor. İnşallah bu görsellerle siz de bir farkındalık oluşturursunuz. Özellikle özel dosyalarda yer alan, hepimizin bir sorunu olan Gazze'de inşallah bir an önce insanlar evlerine kavuşurlar, açlıktan kurtulurlar. Tüm temennimiz o. Tüm dünyada aynı şekilde. Bir nebze olsun bunları sizin de görsellerle anlatmanız, bizlerin de oylaması son derece önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.