"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında, geleneksel Hacivat ve Karagöz karakterleri, çocuklara yönelik müzikal bir gösterimle sahne aldı. Programda ramazana özgü kültürel unsurlar müzikal anlatımla sunulurken, çocuklar çeşitli atölyelerde de zaman geçirdi.
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, geleneksel gölge oyununun karakterleri Hacivat ile Karagöz sahneye taşındı.
Gösteride, ramazana özgü kültürel unsurlar müzikal anlatımla izleyiciye sunuldu.
Öte yandan, çocuklar, sergi salonuna kurulan çeşitli atölye ve etkinlik alanlarında vakit geçirdi.
Kaynak: AA / Şeyma Güven