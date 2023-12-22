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Cumhurbaşkanlığı Koruma Ekibinde Görevli Polis Memuru Kanserden Hayatını Kaybetti

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Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru Koray Sütçü cilt kanseri tedavisi gördüğü hastanede 31 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru Koray Sütçü (31), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA POLİSİ KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli olan polis memuru Koray Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç polisin cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Ortaköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi İnegöl Sağlık Politika Güncel Haberler

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