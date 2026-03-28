Haberler

İletişim Başkanı Duran, Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Bah ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, STRATCOM Zirvesi 2026 çerçevesinde Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor Abdulai Bah ile iletişimde küresel işbirliği, kamu diplomasisi ve dezenformasyonla mücadele konularında görüşmeler yaptı.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iletişim alanında küresel işbirliğinin önemi, kamu diplomasisinin güçlendirilmesi ve dezenformasyonla mücadelede ortak yaklaşımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dost ve kardeş ülkelerle bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak daha güçlü bir iletişim ağı inşa etmeyi sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için Sayın Bah'a teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

