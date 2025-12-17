Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 752. vuslat yıl dönümünde rahmet ve hürmetle andı. Duran, Mevlana'nın sevgi ve irfan dolu öğretilerinin asırlardır insanlara yol gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslatının 752. yılında rahmet ve hürmetle andı.

Duran, NSosyal hesabından, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam alimi Hazreti Mevlana, sevgiyi sınırların, kimliklerin ve zamanın ötesine taşıyan bir gönül mimarıydı. Ölümü bir ayrılık olarak değil bir vuslat olarak gören Mevlana Hazretleri, bu yolculuğu Şeb-i Arus olarak adlandırmış, fani olandan ebedi olana kavuşmayı bir düğün gecesi sevinciyle karşılamıştır. İnsanı merkeze alan irfanıyla asırlardır yürekleri birleştirmeye devam eden Hazreti Mevlana, hakikati aşkla ve sevgiyle arayanlara bugün de yol göstermektedir. Vuslatının 752. yılında, Hazreti Mevlana'yı rahmetle ve hürmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title