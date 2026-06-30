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İletişim Başkanı Duran, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle anarak, İslam medeniyetinin bilim tarihindeki mirasını dünyaya tanıtan katkılarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.

Duran, NSosyal hesabından Prof. Dr. Sezgin'in vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İlim yolculuğunu insanlığın ortak hafızasına dönüştüren, İslam medeniyetinin bilim tarihindeki zengin mirasını dünyaya tanıtan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının 8. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Hayatı boyunca ortaya koyduğu kıymetli eserler ve ilim dünyasına sunduğu eşsiz katkılar, bugün de yol göstermeye devam etmektedir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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