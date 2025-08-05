Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, YAŞ kararlarına ilişkin paylaşım Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesine, Türkiye'nin güvenliğine ve milletin huzuruna katkı sunması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesine, Türkiye'nin güvenliğine ve milletin huzuruna katkı sunması temennisinde bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçlenmesine, ülkemizin güvenliğine ve milletimizin huzuruna katkı sunmasını temenni ediyorum. Görevlerini başarıyla tamamlayan komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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