İletişim Başkanı Duran, Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa finalinde kupayı kazanan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Mücadele dolu bir oyunla finale renk katan, futbolseverlere heyecan dolu bir derbi yaşatan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı kutluyor, başarılar diliyorum."