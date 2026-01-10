Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerine ifadelerde bulundu. Duran, gazeteciliğin tarihini yansıtan bir serginin açılışını da gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli bir medya ekosisteminin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen "Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi"ni, basın mensupları ve ziyaretçilerle buluşturduklarını, ardından Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile bir araya geldiklerini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sergimiz, gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla gelecek nesillere aktarmayı, basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmayı amaçlamaktadır. Sergide; Başkanlığımız ve Anadolu Ajansı arşivlerinden derlenen, 1923-2024 yılları arasındaki gazetecilik faaliyetlerine ve Türkiye'nin siyasi hafızasına ışık tutan 59 fotoğraf karesi yer almaktadır.

Bu özel günde, hakikatin izini süren, dezenformasyonla mücadelede en ön safta yer alan, gece gündüz demeden doğru bilgi için emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden ve katledilen basın emekçilerini rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli bir medya ekosisteminin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar