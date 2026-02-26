Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletine ömrünü adayan liderliği, kararlı duruşu ve vesayet odaklarına karşı verdiği mücadele ile Türkiye'de milli iradenin hakim kılınmasında tarihi bir rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı ve hayırlı nice yaşlar diliyorum. Aziz milletimizin güçlü desteği ve teveccühüyle gönüllerde müstesna bir yer edinen Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu vizyon, sağlam irade, reformcu anlayış ve sergilediği küresel liderlikle ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktadır."

