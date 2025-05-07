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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklu gençler için iddianame hazırlandı

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklu gençler için iddianame hazırlandı
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Saraçhane eylemleri sırasında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan 14 genç ve 2 tutuksuz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, gençlerin Cumhurbaşkanı aleyhine slogan atan grubun yanında bulunmaları suç sayılarak hapis cezası talep edildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL)- Saraçhane eylemleri sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan 14 genç ve 2 tutuksuz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamedeki "Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı aleyhine hakaret içeren slogan atan grubun yanında durmalarının Cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebileceği kanaatine varılmakla" ibaresi dikkat çekti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 45 gündür tutuklu bulunan gençlerin iddianamesi hazırlandı. İddianamede, tutuklu 14 ve tutuksuz yargılanan 2 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Orada bulundukları için hapis talep edildi

İddianamede, 8 kişinin yalnızca "sloganları atan grubun içerisinde bulunduğu" için, 2 kişinin ise "slogan atan grubun yanında olduğu" için 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakim, 14 gencin tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşmanın ise 30 Mayıs Cuma günü Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde ayarlanacak olan duruşma salonunda yapılmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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