Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Işıkhan, AK Parti İstanbul teşkilatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İstanbul teşkilatı ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sahadaki en büyük gücümüz teşkilatımızın yanındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle AK Parti İstanbul ailemiz ile bir araya gelmenin, ramazanın muhabbetini paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz onca eseri, hizmeti tekrar anımsadık. Rabb'im, kendilerine bereketli ömür versin. Teşkilatımızın her kademesine, liderimizin yanı başında ortaya koydukları gayret ve birlik ruhu için teşekkür ediyorum."