Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, TÜRKPA'nın yürüttüğü faaliyetler ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Hasan'ın göreve başlamasının, Türk Devletleri Teşkilatı ile TÜRKPA arasındaki diyalogda yeni bir dönemi başlatacağına ve kurumlarımız arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyor, kendisine yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum."