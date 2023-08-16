Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde deprem afetinin etkilerine rağmen yüzde 4 büyümeyi başarmıştır" "Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçemizden depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar lira olacaktır" "Toplam istihdam 2023...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde deprem afetinin etkilerine rağmen yüzde 4 büyümeyi başarmıştır"

"Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçemizden depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar lira olacaktır"

"Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31 milyon 700 bin kişiye ulaşmıştır"

"Reel Kesim Güven Endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre 2 puan artmıştır"

"Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi, 400 baz puanın altına gerilemiştir"