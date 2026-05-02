Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselen Amedspor'u ve taraftarını gönülden kutluyor, bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle Diyarbakırlı hemşehrilerimizi de kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Amedspor'a Süper Lig'de başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica