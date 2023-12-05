Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nı dolaşarak esnafla sohbet etti.

Esnafın lokum ikram ettiği Yılmaz, çarşıda bulunan turistler ve vatandaşlarla sohbet ederek beraber fotoğraf çektirdi.

Yılmaz, daha sonra Beta Yeni Han'da 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Türk kahvesi hakkında katılımcılara bilgi veren tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı dinleyen Yılmaz, daha sonra Ortaylı ve buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Yılmaz'a İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti.