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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor"

Kaynak: AA