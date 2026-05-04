Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Erivan'da: "türkiye, Güney Kafkasya'da Normalleşme ve İş Birliğini İlerletmeye Kararlı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bulunduğu Erivan’da Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bulunduğu Erivan'da Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı zirvede, liderlerin açılış oturumunda bir araya geldiği aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cevdet Yılmaz zirve kapsamında, Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı. Türkiye-Romanya ilişkilerinin güvenlikten enerjiye, savunma sanayiinden eğitime kadar geniş bir alanda geliştirilmesinde kararlılık vurgulandı.

Yılmaz ayrıca, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile de görüştü. AGİT'in Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barış ve istikrara katkı sunmaya devam etmesi temennisini dile getiren Yılmaz, Sinirlioğlu'na görevinde başarılar diledi.

Zirve kapsamında temaslarına devam edecek olan Cevdet Yılmaz, görüşmelerde bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahına ilişkin başlıkların ele alınacağını ifade etti.

Cevdet Yılmaz, Erivan temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile de görüşmüştü.

Kaynak: ANKA
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

Savaş yeniden alevleniyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Kardashıan'a şok! Özel görüntüleri, hiç istemeyeceği kişiye izletildi
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler