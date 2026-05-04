Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Erivan'da: "türkiye, Güney Kafkasya'da Normalleşme ve İş Birliğini İlerletmeye Kararlı"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bulunduğu Erivan'da Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı zirvede, liderlerin açılış oturumunda bir araya geldiği aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cevdet Yılmaz zirve kapsamında, Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı. Türkiye-Romanya ilişkilerinin güvenlikten enerjiye, savunma sanayiinden eğitime kadar geniş bir alanda geliştirilmesinde kararlılık vurgulandı.

Yılmaz ayrıca, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile de görüştü. AGİT'in Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barış ve istikrara katkı sunmaya devam etmesi temennisini dile getiren Yılmaz, Sinirlioğlu'na görevinde başarılar diledi.

Zirve kapsamında temaslarına devam edecek olan Cevdet Yılmaz, görüşmelerde bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahına ilişkin başlıkların ele alınacağını ifade etti.

Cevdet Yılmaz, Erivan temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile de görüşmüştü.

