Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şırnak'ta icra edilen operasyon esnasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.