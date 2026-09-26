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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Elazığ'da şehit Sevim'in ailesine taziye ziyareti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Elazığ'da şehit Sevim'in ailesine taziye ziyareti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in (48) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in (48) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Elazığ'da Hacı Nazır Tutuş Camisi Taziye Evi'nde gerçekleşen ziyarette, şehidin babası Abbas, annesi Gülser, eşi Leyla, çocukları Kaan ve Melih Sevim'e taziyelerini ileten Yılmaz, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim teslim etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, başta şehidin ailesi olmak üzere herkese başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Cenabıallah cennetinde kavuştursun inşallah. Sizlere sabrıcemil versin. Bütün şehitlerimize de bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Hepimizin sonu ölüm ama biz inanıyoruz ki şehitlerin yeri ayrı, Cenabıallah'ın katında rızıklanıyorlar. Onlar hepimizden daha diri. İnşallah Cenabıallah sizlerin bu acısına, sabırla, metanetle karşılık verir. Allah geride kalanlara sağlık afiyet versin diyoruz. Şehidimize rahmet, sizlere sabır diliyoruz."

Kaynak: AA
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