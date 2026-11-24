Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olan, nesillerin ufuklarını aydınlatan ve her başarı hikayesinin ardında emeği bulunan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA