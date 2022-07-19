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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye gidecek

AA - Abdullah Yasin Güler - Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle yarın KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle yarın KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Oktay, ziyaret kapsamında 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Harekatı anısına kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

AA / Abdullah Yasin Güler - Güncel

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