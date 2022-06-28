Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Mete Han'dan günümüze hep yüreklerindeki vatan ve millet sevgisiyle hareket eden, dosta güven, düşmana korku veren Türk'ün kahraman ordusunun, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2231'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı. AA / Abdullah Yasin Güler - Güncel Güncel Haberler

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