Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak."
AA / Ferdi Türkten - Güncel