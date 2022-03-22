Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, fuat oktay, Tarım, Güncel, Haberler

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