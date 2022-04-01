Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Ramirez, Oktay'a Türkçe "Sayın Başkan Vekili" olarak hitap ederek, Türkiye'deki temaslarında çok içten ve dostane bir şekilde karşılandığını belirtti.

Türkiye'nin pandemiye karşı yürüttüğü başarılı mücadelesini takdirle karşıladıklarını vurgulayan Ramirez, cömert bir ülke olduğunu vurguladığı Türkiye'nin, Kolombiya'ya olan desteği için teşekkür etti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramirez ile bir araya geldi

AA / Cebrail Karabulut - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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