Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İhracatın ithalata bağımlılığını azaltacak proje ve adımları ilk adımdan ticarileşme safhasına kadar destekliyoruz" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İhracatın ithalata bağımlılığını azaltacak proje ve adımları ilk adımdan ticarileşme safhasına kadar destekliyoruz"

AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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TOBB Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TOBB Türkiye Ekonomi Şurası ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. (3)

AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel

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