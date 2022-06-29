Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İhracatın ithalata bağımlılığını azaltacak proje ve adımları ilk adımdan ticarileşme safhasına kadar destekliyoruz" TOBB Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TOBB Türkiye Ekonomi Şurası ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. TOBB Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TOBB Türkiye Ekonomi Şurası ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. (3) AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İhracatın ithalata bağımlılığını azaltacak proje ve adımları ilk adımdan ticarileşme safhasına kadar destekliyoruz' - Haberler

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