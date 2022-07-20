Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere başkent Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere başkent Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel Güncel Haberler

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