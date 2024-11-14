Cumhurbaşkanı Kararı... Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Sınır ve Koordinatları Değiştirildi

(ANKARA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları değiştirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları değiştirildi.