Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çikolata ikram ettiği gazeteciye seslenişi olay oldu: Kız gel gel, her yerde bulamazsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının çıkışında basın mensuplarına çikolata ve tatlı ikram etti. Erdoğan'ın çikolata ikram etmek istediği bir kadın gazeteciye, "Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ve tatlı ikram etti.

"BAK BU BİTTER, BU DA SÜTLÜ"

Bir kadın gazeteciye çikolata ikram etmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazeteciyi çağıran Erdoğan, "Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın. Bak bu bitter, bu da sütlü" dedi.