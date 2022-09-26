Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız."
Kaynak: AA / Barış Kılıç - Güncel