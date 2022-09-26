Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya... - Haberler

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