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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

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