Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel