Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı kabul etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika Güncel Haberler

title