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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz."

Kaynak: AA
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